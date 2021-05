Gattuso-Mendes: il nuovo asse di mercato della Fiorentina

L’arrivo di Gennaro Gattuso potrebbe aprire diverse porte al mercato della Fiorentina. Il procuratore del tecnico calabrese è Jorge Mendes, il titolare della Gestifute nonché uno degli agenti più importanti del calcio internazionale.

Secondo quanto si legge sulle pagine de La Nazione, il club viola avrà un possibile alleato in più in sede di trattative. Mendes ha curato, tra gli altri il trasferimento di Ronaldo alla Juventus ed è anche colui che ha portato Mourinho (e tanti giocatori portoghesi) al Chelsea. L’agente gestisce alcuni tra i giocatori più forti del panorama mondiale e potrà certamente diventare una risorsa in più per la Fiorentina.