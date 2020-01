Gattuso: “Non ho dimenticato la sconfitta con la Fiorentina, una cicatrice difficile da sanare”

Il Napoli ha battuto la Juventus nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. Ma questo non è bastato all’allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, per mettere da parte quello che era successo solo la settimana precedente, ovvero la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Gattuso ha dichiarato: “Io non ho dimenticato ancora la gara con la Fiorentina, quella è una cicatrice difficile da sanare. Per il mio lavoro è stata una mazzata, perché non ho visto il fuoco. Una mia squadra, una squadra di Gattuso, non può sbagliare una gara sul piano agonistico”.