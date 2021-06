Gattuso o non Gattuso, per Ribery la priorità è ancora la Fiorentina: Bundesliga in stand by

Per il momento nella testa di Franck Ribery non è cambiato niente, la priorità si chiama ancora Fiorentina anche dopo l’arrivo e poi la rottura di Rino Gattuso. Secondo La Nazione, ci sono club della Bundesliga che hanno contattato il francese per proporgli un fine carriera nel campionato che l’ha ospitato per più di 10 anni. Per il momento niente da fare, o almeno nessuna apertura particolare: Ribery aspetta la Fiorentina e a questo punto le idee del nuovo allenatore.