Gattuso perde pezzi per la corsa Champions League e non solo. Contro la Fiorentina dovrà fare a meno di un giocatore

Gattuso perde pezzi in vista delle ultime quattro gare di questo campionato. Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly potrebbe aver concluso la stagione in anticipo, dopo l’infortunio muscolare rimediato nel finale della gara di domenica contro il Cagliari. Il senegalese ha riportato una distrazione di primo grado al polpaccio della gamba destra e dovrà stare fuori almeno 20 giorni. Dunque, con ogni probabilità, salterà anche la partita del Franchi contro la Fiorentina in programma domenica 16 maggio alle 12.30.