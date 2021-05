Gattuso perde un big dopo soli 7 minuti. In dubbio per Firenze?

Questo pomeriggio alle 15 sono andati in scena i primi due anticipi della 35esima giornata di Serie A. Da una parte Udinese e Bologna si sono spartiti la posta in tavola con uno striminzito pareggio; dall’altra il Napoli di Gattuso ha asfaltato in trasferta lo Spezia salendo al secondo posto e mettendo la Champions nel mirino. Gli azzurri saranno gli avversari della Fiorentina nel penultimo turno che, tenuto conto del turno infrasettimanale, si giocherà il prossimo fine settimana.

Nonostante la prestazione dominante del Napoli, che farebbe pensare al peggio, arrivano notizie “positive” dal Picco di La Spezia. Al 31′ del secondo tempo il fantasista degli azzurri Dries Mertens è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 7 minuti. Il belga infatti, che era subentrato al 64′ al posto di Zielinski, ha lasciato il campo per una trauma distorsivo alla caviglia destra. A rivelarlo è il club partenopeo tramite i propri canali social: il belga in settimana svolgerà tutti gli esami del caso e solo allora si capirà l’entità dell’infortunio. Gli europei sono comunque vicini e il belga, che già da qualche partita latita in campo, potrebbe prendersi qualche settimana di riposo saltando proprio la sfida della prossima settimana contro la Fiorentina di Beppe Iachini.