Gattuso-Pradè-Burdisso: L’asse gigliata che ricostruirà la Fiorentina. Il colloquio decisivo tra l’allenatore e Ribery. Borja Valero smette e volendo in società…

Su Ribery si decide in queste ore. Davide Lippi, procuratore dell’attaccante della Fiorentina, è stato a colloquio con Gattuso anche ieri nelle acque spagnole. Nuovo capitolo dopo la chiacchierata tra il tecnico e Franck che è stata comunque bella. L’allenatore gigliato riparlerà nuovamente con Ribery e comunicherà a lui la decisione, la scelta, che verrà presa solo attenendosi a questioni di campo.

Intanto, mentre Oliveira si avvicina sempre di più, torna di moda la pista Maksimovic, per la difesa. Con la speranza, che rimane intatta in questo momento, di convincere Milenkovic a rinnovare. Se a luglio si raggiungerà l’intesa bene, altrimenti sarà cessione. Ma la speranza di Gattuso è quella di convincere lui e tanti altri nel ritiro estivo, in quel mese di lavoro, di far capire le ambizioni e la qualità tecnica della Fiorentina che sta nascendo.

Intanto Borja Valero non rinnoverà e smetterà di giocare. Rimanendo a vivere a Firenze; chissà che per lui non possa aprirsi qualche possibilità in società, magari proprio come team manager, oppure al posto dell’uscente Dainelli, o come allenatore nelle giovanili.

Capitolo Antognoni: oggi Giancarlo tornerà a Firenze dopo la partita di golf in Spagna con Guardiola e Platini, due grandi amici della bandiera viola. Tra domani e dopodomani ci sarà il faccia a faccia con i dirigenti gigliati per capire cosa accadrà. Un nuovo ruolo? Possibile, ma non sicuro. Anche perché ambasciatore nel mondo, Giancarlo, lo è già. Senza contratti, non occorrono. Vedremo se proseguirà nel solito ruolo o se ci saranno sorprese.

Certamente l’arrivo di Gattuso, che oltre al ruolo di allenatore avrà anche quello operativo nel mercato e nelle scelte, sta cambiando un po’ di situazioni e di gerarchie. Tutte le decisioni di Pradè passeranno anche attraverso Rino. Insieme a Burdisso, ottimo elemento anche in chiave futura, Gattuso e Pradè costruiranno l’asse gigliata che avrà il compito di riportare la Fiorentina in Europa entro i prossimi due anni. Ma soprattutto di tornare a divertire, ad emozionare.

Finalmente si è ricominciato a parare di calcio. Il club viola, da questo di vista, sta cominciando un nuovo cammino.