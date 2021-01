Gattuso recupera pedine fondamentali in vista della gara contro la Fiorentina: tre rientri tra i convocati per la gara di stasera contro l’Empoli

Non solo Coppa Italia. La Fiorentina domenica sarà a Napoli per affrontare i partenopei nella gara valevole per la 18esima giornata di Serie A. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’emergenza in difesa che Gattuso si trova ad affrontare in vista della gara con i viola (non ci sarà nè Manolas nè Di Lorenzo).

Buone notizie per il Napoli arrivano però direttamente dalle convocazioni per la partita di stasera contro l’Empoli in Coppa Italia. Nella lista dei convocati riappaiono infatti sia Dries Mertens che Kalidou Koulibably. Presente anche Demme, che insieme al difensore sono rientrati in gruppo agli allenamenti solo stamani. Tre recuperi importanti dunque in vista del lunch match di domenica contro la Fiorentina di Prandelli.