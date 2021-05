Gattuso, Ribery e un nuovo possibile ruolo per il francese?

“Spero di restare”. L’ultimo virgolettato è di pochi giorni fa, al termine della “Partita del Cuore”. Con il diretto interessato, Franck Ribery, possibilista sull’idea di vestirsi ancora di viola. Il contratto dell’asso francese scadrà fra un mese e per questo le parti stanno parlando da tempo disegnando scenari futuri. “Cerchiamo una soluzione per continuare insieme – disse ancora FR7, -. Ho sentito Gattuso, è un grande campione e un grande allenatore”. Che due personaggi così potessero piacersi era quasi scontato. Non tanto per le qualità mostrate in campo. Immense, anche se opposte dal punto di vista tecnico. Ma per la schiettezza della persona. Uomini veri, seri, diretti. Certo la collocazione di Ribery (oltre che l’ingaggio ) va discussa nei dettagli. La classe è sconfinata ma sarebbe sbagliato investire il francese della mansione di unica fonte di gioco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.