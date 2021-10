Gattuso rimanda al mittente l’offerta di un club di Serie A

Dopo la sconfitta di ieri sera 3-2 a Torino comincia a traballare la panchina del Genoa: giunto alla quinta sconfitta su nove, i rossoblu non vincono infatti dalla seconda giornata, partite adesso Davide Ballardini rischia il posto. Il tecnico romagnolo potrebbe però, complice anche l’impegno ravvicinato di martedì contro lo Spezia nel turno infrasettimanale, avere un’ultima chance per restare ancora al comando del Grifone.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel frattempo la nuova proprietà starebbe sondando altri profili di alto livello per riprogrammare il futuro del Genoa: la neoarrivata dirigenza americana avrebbe addirittura sondato l’ex tecnico di Napoli e Fiorentina Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese non avrebbe neanche preso in considerazione l’offerta, rispondendo con un no secco.