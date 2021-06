“Gattuso sa valorizzare al massimo i suoi giocatori. Ma i risultati della Fiorentina dipenderanno dalla ‘materia prima’”

Il preparatore dei portieri Alessandro Nista ha parlato a TMW di Gennaro Gattuso, del cui staff ha fatto parte in passato: “Farà una stagione importante, bisognerà capire quelli che saranno i programmi della squadra ma Rino è uno dei tecnici più preparati in Italia, ne sono certo visto che ci ho lavorato per un anno. Il suo staff è un gruppo di lavoro altrettanto straordinario”.

E poi ha aggiunto: “Se messi nelle condizioni migliori possono fare ottime cose. Se avranno possibilità 100, tirano fuori 101. Dove può arrivare dipende molto dalla materia prima: se ci saranno investimenti importanti e sarà creata una squadra per fare un campionato migliore degli ultimi anni, Rino saprà valorizzare tutti”.