Gattuso scende ammaccato dal ring con Commisso: il ringhio non funziona sempre

Al suo arrivo, di Rino Gattuso si era parlato in relazione anche al suo passato, alla sua purezza d’animo che l’aveva portato a rinunciare allo stipendio a Pisa o alla buonuscita al Milan. Un’immagine da uomo d’altri tempi che però ha cozzato inevitabilmente con quanto accaduto a Firenze dopo pochi giorni da inizio rapporto: secondo La Stampa l’immagine più ammaccata resta quella del tecnico, che dopo aver lasciato bruscamente Napoli e sorvolato sulla Lazio si è “aperto una botola sotto i piedi da solo, con la firma messa in calce alla lista di Mendes. Colpe non solo sue ma dal ring con Commisso è sceso lui con l’immagine ammaccata”.

Chiude il quotidiano, sottolineando come la retorica del “ringhio verso il resto del mondo” non sia sempre la politica migliore, specialmente in un modo come quello dei social dove la memoria è a lunghissimo termine e basta un hashtag di tendenza (#NoToGattuso, quello dei tifosi del Tottenham) a ribaltare la situazione.