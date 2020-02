Gattuso si allinea a Iachini: “Qualche arbitro giovane si mette in difficoltà da solo: c’è il Var? Vacci. I direttori di gara dovrebbero parlare finiti i match…”

Ha parlato anche dell’utilizzo del VAR il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, allineandosi un po’ al pensiero espresso dall’allenatore della Fiorentina Iachini: “A me il Var piace, sono favorevole. L’arbitro deve parlare a fine partita, come fanno tutti. E’ un professionista e a fine partita deve dire cos’ha visto. Qualche arbitro giovane si mette in difficoltà da solo: c’è il Var? Vacci. Ma penso che l’arbitro deve parlare, deve dare spiegazioni e deve dare una lettura della partita“.