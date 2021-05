“Gattuso si porta dietro un mezzo fallimento” il tecnico lascia Napoli e viene bocciato senza mezzi termini

Quale sarà il futuro di Gennaro Gattuso? I contatti avuti con la Fiorentina sono ormai noti e arcinoti. Quel che c’è di certo è che col Napoli si è già consumato il divorzio.

Un divorzio amaro perché condito da un’esclusione dalla prossima Champions League arrivata con un inopinato pareggio contro il Verona.

E oggi è il giorno dei processi per Ringhio e c’è chi lo boccia senza utilizzare mezzi termini: “Gattuso avrebbe voluto lasciare in eredità l’Europa che conta e, invece, dovrà portarsi dietro un mezzo fallimento – questo è quello che si legge su La Gazzetta dello Sport – D’altra parte, la Champions era stato l’obiettivo da lui stesso dichiarato nella scorsa estate e non averlo centrato rende nullo o quasi tutto quanto di buono ha fatto negli ultimi tre mesi”.