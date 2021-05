Dopo l’accordo raggiunto con la Fiorentina il neo allenatore viola Rino Gattuso ha scelto la Costiera Amalfitana per concedersi una giornata al mare, alternando gite in barca alla buona cucina. Il tecnico gigliato ha fatto tappa anche in un noto ristorante di Positano dove ha concesso foto, saluti e sorrisi anche ai componenti dello staff, come mostrato nel post che trovate qui di seguito: