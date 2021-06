“Gattuso sta pagando il prezzo di essere rappresentato da uno dei procuratori più importanti del mondo”

A 1 Station Radio ha parlato l’ex giocatore del Napoli Fabiano Santacroce, parlando anche della vicenda Fiorentina-Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Ha dimostrato di essere all’altezza del compito in una stagione difficile per tutti a Napoli. Anche lui ha fatto qualche errore, ma è giovane è può solo crescere. Fiorentina e Tottenham? Noi conosciamo solo il 30%, dobbiamo limitarci ai giudizi sul campo proprio per questo motivo. In questo momento Rino sta pagando lo scotto di essere rappresentato da uno dei migliori procuratori del mondo”.