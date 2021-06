Gattuso-Tottenham, parti vicine. Fonseca defintivamente defilato per gli inglesi

Paulo Fonseca non è più un’opzione per il Tottenham. Come riportato da TMW, il portoghese preferisce stare in Italia a causa dei vantaggi fiscali che può avere con la legge contenuta nel decreto crescita. Nelle scorse ore ci sono stati contatti, proficui, con Jorge Mendes per la situazione di Gennaro Gattuso: si ragiona su un biennale e pare che le parti si siano avvicinate parecchio. Non c’è ancora nulla di scritto, né di ufficiale, ma l’ex Napoli è un candidato molto forte alla panchina degli Spurs. Continua, però, a non essere l’unico.