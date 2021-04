Gattuso verso Firenze? Due giocatori del Napoli che farebbero al caso della Fiorentina

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del possibile arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina al termine della stagione. L’attuale allenatore del Napoli è ai ferri corti con De Laurentiis e a giugno dovrebbe andarsene, anche in caso di qualificazione alla Champions League.

Commisso ha scelto l’ex mediano del Milan per il progetto della Fiorentina del futuro e l’allenatore calabrese potrebbe portarsi in riva all’Arno due giocatori che sta allenando al Napoli. Il primo è Diego Demme, un calciatore già accostato alla Fiorentina nell’estate del 2019: non si tratta del classico regista di centrocampo, ma di un giocatore in grado di abbinare quantità e qualità. Un profilo che si completerebbe alla perfezione in coppa con Amrabat nel 4-2-3-1 di Gattuso.

Insieme all’italo-tedesco, un altro giocatore che potrebbe fare al caso della Fiorentina è Matteo Politano. Nell’ultima parte di stagione ha trovato una certa continuità di rendimento, ma col rientro a pieno regime di Hirving Lozano gli spazi potrebbero ridursi nuovamente. E immaginarsi un addio a fine stagione, per seguire Commisso, sarebbe tutt’altro che utopia.