Gattuso vicino ai viola, ma per il momento il tecnico del Napoli non ha fretta di firmare. Le motivazioni…

Non è ancora tempo di portare bacioni a Firenze, ma Rino Gattuso potrebbe finire in estate alla corte di Rocco Commisso che lo stima parecchio come tecnico e come uomo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perché se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare. Passata la tempesta al Napoli, Rino ha più che mai un gruppo che lo segue e la squadra è convinta di riuscire nell’inseguimento per trovare la qualificazione ad uno dei posti Champions. E in questo senso diventeranno decisive le due sfide in programma al Maradona nell’arco di cinque giorni: con la capolista Inter domani e con la Lazio il prossimo giovedì.