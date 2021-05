Gattuso vuole essere a Firenze già la prossima settimana. E su Ribery l’intenzione della Fiorentina sembra chiara

Secondo quanto riportato dal TGR RAI Toscana, Gennaro Gattuso vorrebbe essere a Firenze già la prossima settimana per fare visita alle strutture del centro sportivo della Fiorentina. Al nuovo allenatore viola servirà però un permesso da parte di De Laurentiis. La dirigenza viola inoltre saluterà Ribery prima delle vacanze estive, con l’intenzione di rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane. Infine Joe Barone lascerà Firenze per tornare a New York dalla famiglia e per riabbracciare Rocco Commisso.