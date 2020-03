Gazidis mette il tetto ingaggi al Milan e ora per la Fiorentina l’occasione del sorpasso è alla portata

Nella sua complessa operazione di scalata al calcio italiano, Rocco Commisso era partito dal Milan salvo poi arenarsi di fronte alla foschia che vige a livello societario. Quella scalata, a livello sportivo, il patron viola potrebbe metterla in atto però proprio ai danni del club rossonero stando almeno alle ultime direttive che sembra voler mettere in atto l’ad Ivan Gazidis, su indicazione del fondo Elliott. Al Milan infatti dovrebbe essere imposto un tetto ingaggi intorno ai 2,5 milioni di euro, nettamente al di sotto di quanto prende Ibrahimovic ad esempio, stesso dicasi per Donnarumma e volendo anche per Romagnoli. Nel riassetto previsto quindi, i rossoneri potrebbero diventare una preda alla portata di una Fiorentina invece in crescita e che qualche sfizio (vedi Ribery) sembra volerselo e poterselo togliere.