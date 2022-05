Gazzetta.it: Maignan fa un altro miracolo, Terracciano invece un errore decisivo

Quest’oggi non ci sono i giornali in edicola visto che il 1 maggio i giornalisti della carta stampata non hanno lavorato. Sulla partita giocata ieri dai viola leggiamo questo su Gazzetta.it: “Un gol di Leao manda il Diavolo in paradiso: Fiorentina battuta, +2 sull’Inter”. Sottotitolo: “Il Milan piega la squadra viola con una rete all’82’ del portoghese che sfrutta un errore di Terracciano. I rossoneri sprecano tanto, ma alla fine portano a casa tre punti d’oro per lo scudetto”.

Sul sito della rosea presenti anche le pagelle dell’incontro: “Maignan fa un altro miracolo, 7. Terracciano, errore decisivo: 5″.