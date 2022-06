Gelo tra la Fiorentina e Italiano: ci sono sette giorni per sistemare i guai. In caso di esonero, De Zerbi prima scelta

La trattativa tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano si raffredda sempre di più. Secondo quanto riportato da Sportitalia, le due parti non stanno riuscendo a trovare un accordo. La Fiorentina non sembra volersi muovere dalla cifra offerta al mister, intorno a 1-1,2 milioni di € a stagione, mentre Italiano pensa di meritare un guadagno maggiore. La situazione non durerà per più di 6-7 giorni.

In caso di esonero di Italiano, la Fiorentina avrebbe come prima scelta Roberto De Zerbi. È escluso in ogni caso che la società viola abbia già contattato l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk; la priorità resta sistemare la situazione, che in questo istante è come un “uno contro uno”.