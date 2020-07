Gene Gnocchi: “Chiesa? Deve mangiarne di crostini per arrivare al livello di babbo Enrico”

Gene Gnocchi, noto personaggio televisivo e tifoso del Palermo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Fiorentina? Mi ha sorpreso in negativo. Ero sicuro che Ribery avrebbe fatto benissimo, trascinandosi dietro tutta la squadra. Prima dello stop Castrovilli era il volto della squadra, adesso invece non sta giocando bene. Chiesa? Federico non è ai livelli di Enrico, il babbo era un’altra cosa e non vanno fatti paragoni. L’attaccante della Fiorentina deve mangiarne di crostini per arrivare al suo livello. Parma? In questa stagione sembrava che potesse andare in Europa, ma l’obiettivo rimane la salvezza. Faggiano sta facendo un ottimi lavoro scoprendo diversi talenti e rilanciando giocatori, mentre D’Aversa è un bravissimo allenatore. Spero che rimanga, è poco sponsorizzato e non gli piace farsi vedere più del dovuto”.

