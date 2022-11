Gennaio il mese dei rientri, la Fiorentina è pronta a ritrovare tre big. Intanto con Gonzalez è pace fatta

L’infermeria viola conta tre giocatori fondamentali per la Fiorentina, che potrebbero tornare a disposizione di Italiano a gennaio. A partire da Castrovilli, per il quale servirà davvero capire giorno per giorno quando reinserirlo totalmente in gruppo. C’è poi Sottil, che dopo l’operazione alla schiena si prevede uno stop di 5 settimane e il rientro in campo intorno al 10 febbraio. Infine Nico Gonzalez, la cui lesione di II° grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale rischia di tenerlo fuori quasi due mesi.

Intanto però pace sembra essere fatta, tra l’argentino e la Fiorentina, con il dg Barone che ha confermato come ci sia un grandissimo rapporto e che a gennaio tornerà ad essere il grande calciatore che è. Il Natale è il 25 dicembre, per Italiano e i tifosi viola si sposterà di un mesetto avanti, quando i regali per la Fiorentina si chiameranno Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.