Primavera,Primavera, Genoa-Fiorentina 1-1 Di Stefano pareggia i conti! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

FIORENTINA (4-3-3): Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli.

67′ Ammonito anche Frison, autore di un fallo in netto ritardo su Boli.

65′ Corradini trattiene nettamente Kallon e si prende il il giallo.

64′ Si incarica della battuta lo stesso Agostinelli: conclusione da dimenticare, pallone altissimo sopra i pali della porta difesa da Agostino.

63′ Sale in cattedra Agostinelli con tutta la sua personalità, stavolta è Serpe a stenderlo ai 25 metri, e non arriva un giallo sacrosanto per il difensore di casa.

62′ Fiorini prova il destro dai 25 metri, sfera alta sopra la traversa.

61′ Bellissimo dialogo tra Ponsi ed Agostinelli, tacco splendido del terzino toscano per il fantasista pugliese, steso da Boli che si prende il giallo.

59′ Doppio cambio in casa Grifone, dentro Cenci e Dellepiane, fuori Gjini e Besaggio.

59′ DI STEFANO! Fiorentina vicina al gol del sorpasso! Il giovane attaccante viola interviene di testa sul corner di Fiorini togliendo anche la palla dalla disponibilità del meglio piazzato Ponsi, e spedisce fuori alla sinistra di Agostino.

57′ Fiorentina che adesso ha ritrovato fiducia. Agostinelli salta due uomini e gudagna un corner sulla chiusura di Boli.

54′ GOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! DI STEFANOOOO! Prima rete in Primavera dell’attaccante viola, che schianta il pallone in rete con un destro potente dopo la respinta corta di Djini sul cross basso di Pierozzi. Bella rete del 2003 gigliato ed è 1-1!

51′ Va al tiro in semirovesciata Pierozzi dopo la spizzata di Munteanu sul cross dalla sinistra di Ponsi, pallone alto e bandierina alzata del guardialinee, occasione che sfuma per la Fiorentina.

49′ Fatica a ritrovare il gioco la Fiorentina in questi primi minuti del secondo tempo. Alla squadra di Aquilani servirà una pronta reazione per cercare di giungere al pareggio.

47′ Nessun cambio per il momento per i due tecnici, in campo gli stessi ventidue effettivi del primo tempo.

46′ Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!

Termina la prima frazione di gioco. Vantaggio complessivamente immeritato del Genoa sulla Fiorentina, grazie all’incornata di Dumbravanu. La squadra viola ha fallito un rigore con capitan Fiorini, ed è andata varie volte vicina al gol con Agostinelli e Chiti, trovando un eccellente Agostino, finora per distacco il migliore in campo. 1-0 dopo i primi 45′ di gioco.

45+1′ Ottima circolazione di palla della Fiorentina, prima con Bianco e poi con Agostinelli, che salta due uomini e imbuca per Pierozzi, cross basso dell’ex Rifredi e prontissima uscita dell’ottimo Agostino, che abbranca in presa.

45′ 1 minuto di recupero.

42′ GOL DEL GENOA. Corner preciso del mancino Turchet e zuccata di Dumbravanu che totalmente indisturbato fa secco Chiorra, che niente può fare sul colpo di testa del difensore moldavo. 1-0.

40′ Quando Eyango cambia passo per la Fiorentina sono dolori: il centrocampista di casa se ne va a destra e tenta il cross, Ponsi interviene e chiude in corner l’avanzata del francese.

37′ Buon duetto tra Eyango e Besaggio, che di suola sterza su Corradini venendo abbattuto dal centrale viola, punizione interessante per il Grifone ai 25 metri.

33′ DUMBRAVANU! Botta potente del mancino moldavo e Chiorra risponde presente, poi Zaccone calcia malissimo svirgolando e la sfera giunge ad Estrella, tiro del brasiliano deviato in corner.

32′ Ammonito Ponsi che stende Kallon in ritardo al limite dell’area viola sul versante di destra.

30′ CHITI! Sugli sviluppi del susseguente corner il centrale ex Aglianese colpisce di testa, e il portiere di casa salva ancora i suoi. Nettamente il protagonista de primi 30′ di gioco il guardiano della porta ligure.

30′ PARA AGOSTINO. Fiorini calcia male, ne’ forte ne’ troppo angolato, ed il portiere del Genoa si distende e mette in corner.

29′ RIGORE PER LA FIORENTINA! Netto il fallo di Serpe su Munteanu, steso da dietro dal centrale del Genoa. Chance d’oro per i ragazzi viola.

24′ MUNTEANU! Agostino compie un altro bell’intervento sul destro ad incrociare del centravanti gigliato! Azione strepitosa di Alessandro Bianco che si fa 40 metri palla al piede seminando come birilli almeno 3 avversari, prima di scaricare per il romeno che impegna severamente l’estremo difensore rossoblù.

21′ ESTRELLA! Bellissimo traversone dalla destra di Djini, stacco imperioso dell’attaccante brasiliano del Genoa che sovrasta i centrali viola, pallone alto di poco sopra la traversa.

16′ Munteanu riesce ad incunearsi in area ma viene bene marcato da Serpe che prima gli impedisce di calciare col mancino e poi subisce anche il fallo dell’attaccante romeno della Fiorentina.

14′ Spinge il Genoa che ottiene un corner, sugli sviluppi bello e preciso il cross di Turchet a cercare Djini, fa buona guardia la difesa viola, con Chiti che allontana la minaccia di testa.

11′ Buona la fase di pressing della Fiorentina, che recupera spesso il pallone molto alta. Corradini brucia Dumbravanu e viene poi steso dal centrale genoano conquistando un calcio di punizione.

9′ Prova a rispondere il Genoa ma i ragazzi di Chiappino risultano imprecisi nell’ultimo passaggio, senza finora giungere in modo pericoloso dalle parti di Chiorra.

7′ AGOSTINELLI! Attacca bene la Fiorentina, che lavora il pallone con qualità ancora a destra, perfetto il cross basso arretrato di Pierozzi che trova il rimorchio di Agostinelli, piattone destro piazzato ed ottima risposta in tuffo di Agostino.

5′ Buona azione in velocità della Fiorentina che viaggia spedita sulla corsia di destra, Munteanu servito da Bianco non controlla bene e si defila troppo, il romeno prova poi a calciare ma il tiro è smorzato da Gjini e diventa facile preda del portiere ligure Agostino.

4′ Duro colpo di Eboa ai danni di Agostinelli, l’arbitro fischia la punizione per la Fiorentina, della battuta se ne incaricherà Fiorini, pronto a cercare i compagni in area.

3′ Dopo la partenza di Dalle Mura, non sorprende vedere Mattia Fiorini abbassarsi tantissimo in fase di costruzione. E’ il capitano viola a prendere le redini della squadra di Aquilani.

1′ Inizia la gara! La Fiorentina Primavera torna a riprendere il suo cammino in campionato.

Riparte il campionato Primavera, e la Fiorentina allenata da mister Alberto Aquilani è chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana incassata a Bergamo contro l’Atalanta pochi giorni fa. I viola saranno impegnati oggi in casa del Genoa per provare a risalire la china della classifica, dato che attualmente si trovano ottavi a 6 punti, con +2 sugli avversari rossoblù ma a tantissima distanza dalla Roma prima a quota 18. L’appuntamento è per le ore 12:30. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara.