Genoa in crisi di risultati e Ballardini in bilico. Idea Gattuso per la panchina e non solo

Genoa in crisi di risultati, dopo il pareggio acciuffato in extremis nel derby ligure contro lo Spezia. La società rossoblù starebbe pensando anche ad un cambio in panchina, e tra i possibili candidati per il post Ballardini spunta anche un ex allenatore della Fiorentina.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, dopo i risultati poco convincenti ottenuti sin qui dal grifone (7 punti in dieci gare e terzultimo posto in classifica), in casa Genoa la dirigenza starebbe valutando alcuni profili: Donadoni. Pirlo e anche l’ex allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso.