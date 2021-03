Gente esplosa, fedelissimi ceduti e giocatori in crisi: La Fiorentina che ritrova Iachini

Ma che Fiorentina ritrova Iachini? Il nuovo (vecchio) allenatore viola ritorna ritrovando una squadra molto diversa da quella che aveva lasciato.

Intanto c’è un centravanti titolare, un centravanti che è esploso e si chiama Vlahovic. Iachini non aveva ancora trovato una quadra in attacco e alternava molto i giocatori che aveva a disposizione. Poi ci sono elementi che sono rinati come Eysseric e soprattutto Martinez Quarta che, partita con il Milan a parte, è stato il migliore come rendimento nel corso degli ultimi due mesi.

Viceversa sono in crisi e devono essere in un certo senso recuperati Amrabat e Biraghi, mentre Callejon è rimasto ai margini fin dall’inizio di questa stagione, ingabbiato da un modulo, il 3-5-2 che non gli si confà.

Nel frattempo alcuni fedelissimi di ‘cappellino’ se ne sono proprio andati: da Duncan a Cutrone passando per Lirola.