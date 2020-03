Gentile: “Alla Fiorentina ho capito che per i tifosi viola battere la Juve è come vincere il campionato, bastava quello per soddisfarli””

L’ex giocatore della Fiorentina e della Juventus, Claudio Gentile è intervenuto a CasaJuventibus, trasmissione in diretta su Youtube realizzata da Massimo Zampini, parlando anche dei tempi in viola: “Quando sono andato a giocare alla Fiorentina, negli ultimi tre anni della carriera, ho capito quanto era importante battere la Juve. Per i tifosi fiorentini battere la Juventus era come vincere il campionato. Se battevi la Juve erano già tutti soddisfatti. il primo anno, con la Fiorentina abbiamo vinto 0-1 a Torino, a Firenze abbiamo trovato di tutto. Quando sono arrivato lì mi hanno trattato bene, c’era tanta gente anche il giorno della firma.”