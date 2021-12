Gentile: “Da quando è arrivato Italiano, alla Fiorentina c’è stato un grande cambiamento. Ha delle idee innovative, Firenze si meriterebbe l’Europa”

Il difensore della Fiorentina Primavera Davide Gentile, cresciuto nel Benevento, ha parlato a ottopagine.it alla vigilia della partita di Coppa Italia.

Ecco le sue dichiarazioni: “Con mister Aquilani c’è un rapporto più che positivo. È stato anche lui a volermi fortemente in maglia viola. È un tecnico preparato, stiamo facendo bene. Siamo riusciti a ottenere la Coppa Italia e la Supercoppa, mentre in campionato siamo in zona play off. Ho trovato una grande realtà”.

Gentile si sofferma poi su Italiano: “C’è stato un grande cambiamento da quando è arrivato a Firenze mister Italiano. Ha delle idee innovative, lavora molto con i giovani e ci fa sentire parte della prima squadra. Ci ha subito trasferito le sue idee nel migliore dei modi. Spero che possa centrare l’Europa, questa piazza lo meriterebbe”.