Gentile: “La Fiorentina sarebbe l’ideale per Gomez. Ecco in che ruolo lo vedrei a Firenze”

Il giornalista di Sky Sport che ha commentato Fiorentina-Cagliari, Riccardo Gentile, ha parlato sulle frequenze di Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: “L’azione del gol ha fatto riemergere il ricordo di Callejon al Napoli. L’assist per Vlahovic è splendido perché può sembrare facile, ma in realtà la devi mettere con i giri giusti. E’ da questi nomi che si deve ripartire per migliorare una stagione partita male, oltre ad un mercato per cui la società dovrà aiutare Prandelli. Gomez? Nell’ultima fase di carriera ha interpretato ruoli che un tempo non erano suoi. Regista, tuttocampista, ha una tecnica superiore che gli consente di gestire anche il pallone. Alla Fiorentina manca un qualcuno con qualità superiore in mezzo al campo. Il messaggio mandato da Prandelli alla vigilia della partita è stato recepito da giocatori: non si può rimproverare niente dal punto di vista della lotta e della combattività. Amrabat? Per caratteristiche, deve essere affiancato da un giocatore con una facilità di calcio più diversa. Un investimento per Gomez sarebbe un bel segnale, oltre ad essere l’ideale per lo stesso Papu. Se vuole rimanere in Italia, può essere la destinazione migliore visto anche che l’Atalanta non vuole rinforzare le dirette concorrenti: ci metterebbe poco a diventare un punto di riferimento. Lo vedrei bene nel mezzo al campo con Castrovilli e Amrabat“.