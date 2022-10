Gerarchie (più) chiare. Chi sale e chi scende in casa Fiorentina

Piano piano, pezzo per pezzo, Vincenzo Italiano sta trovando la formula giusta per la Fiorentina 2022/23. Dopo i continui cambiamenti di formazione, dovuti anche a qualche infortunio, il tecnico ha fatto le sue scelte e ha equilibrato la sua capacità di essere un ottimo ‘mescolatore’ dell’intero gruppo con un’idea più definita dell’undici titolare.

Come riporta La Nazione, a livello di minutaggio e prestazioni, c’è chi scende e chi sale. E se parliamo di crolli, quello del rapporto Italiano-Cabral è notevole: il brasiliano è sempre meno presente e utile alla causa. Quei 5 minuti finali contro gli Hearts rimangono un mistero, che però ci consegna alcune risposte (negative per le sorti del brasiliano). Se scende Cabral, sale inevitabilmente Jovic; in questo senso, Italiano ‘copia’ Prandelli ed estrae l’attaccante titolare da un’alternanza.

In ascesa, in prima posizione, c’è Rolando Mandragora: 2 reti e 1 assist per un totale di 879 minuti. Sempre più un punto di riferimento. Si rivede finalmente Gonzalez, Kouamé è chiaramente presente tra i migliori della stagione, compaiono anche Terracciano, che ad oggi stravince la concorrenza con Gollini, e Terzic, che ha iniziato a prendere il posto di Venuti sulla destra.

Proprio Venuti compare nella lista dei giocatori che hanno il minutaggio a picco. Oltre a lui e Cabral, ci sono anche Ranieri, che da riserva riesce a trovare il campo poco frequentemente, Maleh, grande protagonista del primo mese viola e poi desaparecido, e Alfred Duncan. Chiude un impalpabile Zurkowski: appena 48 minuti per lui.