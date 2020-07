Gerson: “Alla Roma avevo capito di non essere adatto al calcio italiano ma poi con Pioli a Firenze ho imparato cose nuove…”

Tornato protagonista in Brasile con il Flamengo, il centrocampista Gerson ha parlato a globoesporte del suo approccio con il calcio italiano, citando anche la Fiorentina: “Già alla Roma avevo capito che non ero pronto per il calcio italiano e mi sono impegnato molto per crescere come giocatore, cercando di dimostrare che potevo essere impiegato in più ruoli. Poi alla Fiorentina con Pioli ho imparato molto, ad esempio come muoversi con intensità senza avere la palla tra i piedi. A Firenze ho giocato sia come mediano che come regista, lì ho capito che non bisogna vivere solo per il gol o l’assist”.

