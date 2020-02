Gerson fa il fenomeno. Lui e Pedro festeggiano con la Supercoppa Sudamericana

Un grande Gerson. L’ex centrocampista della Fiorentina è stato il protagonista della finale di ritorno della Supercoppa Sudamericana, disputata tra il Flamengo e l’Independiente del Valle, ovvero le squadre vincitrici rispettivamente dell’ultima Copa Libertadores e della Coppa Sudamericana. I brasiliani si sono imposti per 3-0 al Maracana sugli ecuadoregni portandosi a casa il trofeo, e Gerson è stato autore di una doppietta (l’altro gol porta la firma di Gabriel Gabigol Barbosa). Per quanto riguarda l’altro ex viola Pedro, è entrato in campo al 27′ del primo tempo dopo essere partito in panchina e anche lui, possiamo dirlo, è stato importante per l’affermazione della propria squadra perché ha siglato un gol nel 2-2 ottenuto all’andata, in trasferta.