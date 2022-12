Gerson “intrappolato” in Francia: Tudor non lo fa giocare, ma le richieste del Marsiglia allontanano le pretendenti

Vi ricordate di Gerson? L’ex Fiorentina, in riva all’Arno una sola stagione in prestito dalla Roma, non è mai entrato nel cuore dei tifosi viola anche per via di un atteggiamento spesso apparentemente superficiale e indisponente. Ebbene oggi la sua situazione è tutt’altro che serena, dal momento che il Marsiglia lo ha praticamente messo fuori squadra.

Qualche screzio con Tudor ha pregiudicato la posizione nel club di Gerson, che tuttavia non riesce a fare le valige. La sua partenza sembrava scontata, ma il Marsiglia non si schioda dalla richiesta di 20 milioni. Cifra ritenuta eccessiva da parte di Flamengo e Siviglia, due club attualmente interessanti ma non disposti a sborsare così tanti soldi per quello che di fatto ad oggi è un calciatore fuori dal progetto tecnico.