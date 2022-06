“Gestione Commisso? Si può sempre far meglio. Prendersela con i procuratori significa nascondere gli errori”

Il procuratore Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno Toscana, in merito alla situazione societaria in casa Fiorentina: “Trovo che la gestione Commisso sia positiva, anche se si può sempre far meglio. Italiano? È un allenatore bravissimo e molto preparato. Per la prossima stagione ci sono possibilità per lottare anche per l’Europa League“.

E aggiunge: “Bisogna sempre capire con chi avere a che fare, questo anche con i procuratori. Esistono persone perbene, vogliono solo aiutare i propri assistiti. Le commissioni esistono sempre, anche quando compri casa. Dire che i procuratori sono la rovina del calcio è facile: mi sa tanto di tentativo per nascondere gli errori”.