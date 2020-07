Gestione fallace del rapporto con Iachini e la Fiorentina va verso il tracollo. Commisso preoccupato per il declino viola

Per la Fiorentina scatta l’allarme rosso dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Su La Nazione viene puntato il dito sulla gestione fallace del rapporto con Iachini come una delle cause del tracollo viola. Le frasi dette dalla dirigenza durante la quarantena e la tacita consapevolezza del cambio a fine stagione da parte del gruppo hanno ‘indebolito’ la posizione dell’attuale allenatore all’interno dello spogliatoio. La preoccupazione del presidente Commisso per il declino viola è palpabile.

