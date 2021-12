Su Vlahovic non c’è nessun fallo da rigore, ma Ghersini manca di personalità in vari momenti della gara

Anticipo della 17° giornata di Serie A tra Fiorentina e Salernitana diretto da Davide Ghersini di Genova, assistenti Capaldo e Yoshikawa, in sala VAR ci sono Nasca e Giudici.

Inizio di gara con la Fiorentina che non trova il modo di esprimersi al meglio per i continui falli dei giocatori della Salernitana. All’11’ ammonizione per Milenkovic che non c’è in quanto è lo stesso giocatore serbo che subisce fallo da Coulibaly. L’ammonizione al 20′ di Kastanos per fallo su Bonaventura invece c’è tutta.

Intorno al 41′ Vlahovic subisce un contrasto da Gyomber al momento del tiro in area, ma non c’è rigore perché calciano entrambi.

Nel secondo tempo Ranieri commette un intervento su Gonzalez lanciato a rete ed è correttamente giudicato regolare . Al 78′ scelta esatta quella di annullare il gol a Simy, bravo l’assistente Capaldo a segnalare il fuorigioco confermato dalla sala VAR. Poco dopo Ghersini ravvisa un fallo che non c’è di Gonzalez su Bonazzoli e dopo aver dato fallo si rivolge a Biraghi come per dire che aveva sbagliato.

Una gara di facile direzione per Ghersini ma tutt’altro che perfetta come dimostra questo episodio. Nel primo tempo però va ribadito che non è impeccabile nella gestione dei falli, esagerato il cartellino giallo a Milenkovic nel primo tempo, e ne manca uno a Vlahovic che in due episodi lo contesta palesemente.