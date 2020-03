Ghezzal: Il Leicester sa già le intenzioni della Fiorentina con lui

Rachid Ghezzal era stato una delle scommesse estive della Fiorentina. In questo caso c’è da dire che, a meno di clamorosi sconvolgimenti nell’ultima parte di stagione (sempre che il campionato riesca a ripartire), la scommessa è stata persa dai viola.

Dopo un periodo iniziale in cui Montella gli ha comunque dato qualche chance, è gradualmente sparito da qualsiasi radar, soprattutto dall’arrivo di Iachini, collezionando la miseria di 70 minuti nelle ultime 11 gare giocate dai viola. Il suo destino in pratica è già scritto, tanto che il Leicester, squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, stando a quello che esce in Inghilterra, si è già messo all’anima l’idea di trovargli una nuova sistemazione per la prossima stagione, probabilmente ancora in prestito.