Ghezzal pronto a tornare in Turchia: l’ex Fiorentina lascerà il Leicester a titolo definitivo

Rachid Ghezzal è a un passo dal trasferimento in Turchia, questa volta a titolo definitivo. Dopo l’ultima stagione al Besiktas da protagonista con 8 gol, 17 assist e il titolo di campione di Turchia, Ghezzal è ora a un passo dal trasferimento al Galatasaray.

Il club turco ha raggiunto l’accordo col Leicester City per il suo acquisto per riportare l’ex Fiorentina a Istanbul. L’agente di Ghezzal si trova nella capitale della Turchia per definire gli ultimi dettagli della trattativa. A riportarlo è TMW.