Ghezzal ‘sblocca’ la Fiorentina. Pulgar macchia il suo score. Il dato che più di tutti testimonia come questa dei viola sia una stagione molto particolare

Primo gol su punizione per la Fiorentina. A segnarlo è forse l’uomo che non ti aspetti, quello sì dotato di un ottimo piede (il suo sinistro), ma anche quello che è stato maggiormente discontinuo tanto da essere tenuto a lungo in disparte, ovvero Rachid Ghezzal.

Prima volta, però in senso negativo, anche per Erick Pulgar che macchia il suo score di rigorista con un errore, fortunatamente ininfluente sotto il profilo del risultato. Sei realizzazioni su sette tiri dal dischetto per il cileno. In senso assoluto è la seconda volta che la Fiorentina non riesce a realizzare un penalty: il primo errore lo aveva fatto Chiesa a San Siro contro il Milan.

Ma il dato che più di tutti testimonia quanto sia strana la stagione dei viola è che la squadra ora allenata da Iachini ha ottenuto 17 punti in casa e 22 in trasferta. E al Franchi non vince dal 12 gennaio scorso: un’eternità.