L’esterno della Fiorentina Rachid Ghezzal parla così a Sky Sport poco prima dell’inizio della gara contro il Parma: “Questo per noi è un momento difficile, contro il Parma dobbiamo fare una grande partita per noi ma anche per i nostri tifosi. Dobbiamo dimostrare che siamo uniti e che siamo insieme nelle difficoltà. Dobbiamo tornare a Firenze con i tre punti”

0 0 vote Article Rating