Ghirelli annuncia: “Il 23 marzo nuovo consiglio. Le ipotesi sono tutte sul piatto”

A SportItalia, ha parlato il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, annunciando di fatto il prossimo consiglio di Leghe: “Il decreto permette di giocare le coppe europeee, ci sono trattative con UEFA e Spagna per far giocare la Roma, perché il governo spagnolo ha chiuso i voli dall’Italia e la federazione ha chiesto di far viaggiare le squadre. Nazionale? Si vedrà. Fino al 23 marzo le leghe avranno modo di mandare proposte. Le ipotesi ci sono tutte sul piatto ancora, poi il 23 ci sarà nuovo consiglio. Bisogna decidere prima della ripresa del campionato”.