Ghirelli: “La Fiorentina si sta muovendo nella giusta direzione di crescita nei settori giovanili. Ora ci aspettiamo una seconda squadra viola”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato dei problemi del calcio italiano, partendo dal caso Juventus che sta scuotendo l’ambiente: “Capisco completamente il senso di smarrimento che c’è. Bisogna dare risposte efficaci, chiare e rapide, questo è il ruolo di una governance”.

La Fiorentina intanto sta puntando molto sulle infrastrutture per crescere: “Se vogliamo riprendere un percorso positivo nei settori giovanili abbiamo bisogno dei centri sportivi e risorse per far crescere maestri. La Fiorentina si sta muovendo in quella direzione e quindi per noi è un’ulteriore conferma della giustezza della nostra linea. Ora l’aspettiamo come seconda squadra”.