Ghoulam, l’esterno dei sogni… fino a due anni fa: una soluzione low cost con mille incognite

Aveva fatto un gran bel colpo il Napoli nel gennaio 2014 quando si portò a casa Faouzi Ghoulam per appena 5,5 milioni di euro dal St. Etienne: in Ligue 1 l’algerino si era messo in mostra a sufficienza da convincere i partenopei, guidati da Rafa Benitez. Con il tecnico spagnolo ma anche con Maurizio Sarri, il classe ’91 divenne un titolare inamovibile, garantendo corsa, fisicità, assist e affidabilità difensiva. L’esterno dei sogni in pratica, protagonista assoluto fino all’ottobre 2017, quando arrivò il primo problema al ginocchio, con la rottura del crociato: in quello spaccato di stagione, che vedrà poi il Napoli sfiorare lo scudetto, Ghoulam era stato semplicemente devastante. Da lì però si susseguirono prima la rottura della rotula, a febbraio, poi altre noie muscolari, fino al rientro in campo addirittura nel dicembre 2018, più di un anno dopo. Nell’anno e mezzo seguente però, l’algerino non è mai tornato ai livelli del pre infortunio, tanto da diventare l’alternativa di Mario Rui: per lui appena 21 presenze, 18 da titolare. La Fiorentina lo segue, forse memore del giocatore che era Ghoulam fino al 2017 ma con un’attenzione particolare da prestare alla sua condizione fisica.

0 0 vote Article Rating