“Già contro l’Espanyol quest’estate avevo intravisto qualcosa del gioco di Italiano…Cabral è una scelta per il futuro, sarà valorizzato”

Il giornalista e telecronista di Dazn Alessandro Iori è intervenuto a Radio Toscana per parlare di Fiorentina e del suo centravanti Arthur Cabral. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha un’idea chiarissima di gioco, aggressività e voglia di proporre a prescindere dall’avversario. Quando avevo commentato l’amichevole estiva contro l’Espanyol si vedeva già qualcosa. Dopo la partenza di Vlahovic adesso la squadra porta più uomini nell’area avversaria e riesce in prestazioni come quella di Napoli”.

Ancora su Cabral: “Dato che non poteva trovare un nuovo Vlahovic per i tempi ristretti, la società ha fatto una scelta di prospettiva, assolutamente oculata. Cabral ha qualità tecniche e fisiche importanti, va solo messo nelle giuste condizioni tattiche. Italiano è quello giusto per valorizzarlo”.