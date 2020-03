Già deciso il futuro di un obiettivo per il centrocampo della Fiorentina

Tra le pretendenti per il centrocampista cileno del Bayern Leverkusen Charles Araguniz era spuntata anche la Fiorentina e a rivelarlo era stato lo stesso agente del giocatore, che aveva detto di aver avuto contatti in Italia anche con l’Atalanta. Secondo quanto riporta il sito brasiliano Globoesporte però, il collaboratore brasiliano del giocatore Andrè Cury avrebbe rivelato che il calciatore avrebbe già rinnovato il proprio contratto in scadenza a giugno con la società tedesca di Leverkusen. La sua permanenza in Germania quindi, appare attualmente l’opzione più probabile per il suo futuro.