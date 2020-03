Già fissato un incontro tra Inter e Fiorentina, sul piatto ci sono due giocatori

Secondo quanto riporta Calciomercato.com sarebbe già stato fissato per fine aprile un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e quelli dell’Inter. Durante il meeting tra società si parlerà di Dalbert e Biraghi, due terzini che in estete si sono scambiati i colori delle maglie. Per quanto riguarda il brasiliano in maglia viola, la Fiorentina è contenta del suo rendimento e ci sarebbe la volontà di trattenerlo a Firenze (acquistandolo a titolo definitivo). La società nerazzurra invece starebbe ancora decidendo il da farsi con Biraghi e una risposta si potrebbe avere con l’inserimento o meno del terzino nella lista UEFA. L’ex Fiorentina era approdato all’Inter i prestito con diritto di riscatto.