Già richiesto ai tempi della Fiorentina, un club londinese torna con insistenza su Vlahovic. E non è il solo

La Premier League torna a seguire da vicino Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal noto tabloid The Sun, già ai tempi della Fiorentina, l’attaccante serbo era finito nel mirino dell’Arsenal. Proprio la squadra prima in classifica di Arteta potrebbe tornare a pensarci già a gennaio per rimediare all’imprevisto di Gabriel Jesus.

Non solo i Gunners. Anche il Chelsea potrebbe muoversi in questo senso nel corso dei prossimi mesi. Appare difficile, tuttavia, che la Juventus possa pensare di intavolare una trattativa per uno dei suoi migliori giocatori, ma la vicenda giudiziaria del club bianconero lascia aperto ogni spiraglio.