Giaccherini: “Jovic e Cabral vanno valutati in Serie A. Se i numeri non migliorano, la Fiorentina dovrà cercare un altro titolare per la prossima stagione”

L’ex calciatore e attuale commentatore di DAZN Emanuele Giaccherini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Domani mi aspetto una bellissima partita, giocata a viso aperto da entrambe. Secondo me il campionato della Fiorentina è al di sotto delle aspettative, però i viola stanno ritrovando fiducia e possono ancora scalare posizioni. Per Italiano non è stato facile trovare l’attaccante ideale, ha dovuto alternare Jovic e Cabral perché nessuno dei due dava garanzie”.

E poi ha aggiunto: “Ora il brasiliano sta segnando, però in ottica futura la Fiorentina dovrà guardare i numeri effettivi dei suoi attaccanti: uno che ha fatto sette/otto gol a fine campionato non può essere confermato come centravanti titolare per la stagione successiva. Aggiungo che la valutazione va fatta sulla Serie A, perché in Conference capitano avversarie veramente morbide contro cui è facile segnare tanti gol”.