Giaccherini: “Juventus-Fiorentina bella sfida quest’anno. Burdisso su Gonzalez? Non sarà facile trattenere l’argentino a lungo a Firenze. Se Vlahovic non parte a gennaio la Viola può lottare per l’Europa”

L’ex giocatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato così a Lady Radio: “Sabato si affrontano due squadre che vivono due momenti opposti. La Fiorentina viene da una grande vittoria con lo Spezia, in cui ha giocato bene, mentre la Juventus è reduce da tante difficoltà in campionato e vorrà vincere a tutti i costi. Italiano ha portato grande entusiasmo, e rivedere un Juventus-Fiorentina, con la squadra viola che se la può giocare ed è in alto in classifica, è qualcosa di interessante e bello per dare ulteriore importanza ad una sfida del genere”.

Su Gonzalez, ha aggiunto: “La sua assenza peserà, è un calciatore molto forte. Si è visto già dalle prime uscite nel nostro campionato. Ho letto quello che ha detto Burdisso su di lui, che non sarà facile trattenerlo a lungo a Firenze, perché penso che possa davvero fare una grande carriera. Saponara? Si vede che è un calciatore diverso. Sta tornando ai livelli di quando esplose. Ha trovato un allenatore che gli dà grande fiducia, e che riesce finalmente ad esprimere le qualità che ha. Ora dovrà confermarsi anche in gare importanti come quella con la Juventus”.

Infine su Vlahovic, Giaccherini ha aggiunto: “Se la Fiorentina riuscirà a trattenerlo può lottare per le prime posizioni, e arrivare a lottare per l’Europa. Se lo cedi a gennaio, chiaramente, sarebbe molto più difficile perché è davvero forte”.